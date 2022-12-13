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40 минут назад

Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес стал игроком "Интернасьонала"

Газета.Ruиещё 4

Бывший защитник московского ЦСКА и национальной сборной России Фернандес стал игроком бразильского «Интернасьонала». Об этом сообщает пресс-служба южноамериканского клуба на своем официальном сайте.

Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес перешел в новый клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О своем возвращении в профессиональный футбол 32-летний футболист объявил в воскресенье, 11 декабря.

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру.

Клуб пошел навстречу старожилу команды и не стал препятствовать его отъезду. Летом игрок отказался приостанавливать контракт с москвичами по праву от Международной федерации футбола (ФИФА).

Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

Ранее тренер Игорь Колыванов рассказал о шансах сборной Франции в матче против Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу, сравнив силу команд.

Футбол,Игорь Колыванов,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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