Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес перешел в новый клуб

Бывший защитник московского ЦСКА и национальной сборной России Фернандес стал игроком бразильского «Интернасьонала». Об этом сообщает пресс-служба южноамериканского клуба на своем официальном сайте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О своем возвращении в профессиональный футбол 32-летний футболист объявил в воскресенье, 11 декабря.

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру.

Клуб пошел навстречу старожилу команды и не стал препятствовать его отъезду. Летом игрок отказался приостанавливать контракт с москвичами по праву от Международной федерации футбола (ФИФА).

Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.