Защитник сборной Ирана может продолжить карьеру в клубе РПЛ

Защитник сборной Ирана Ареф Голами может перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, игроком интересуются две команды из середины турнирной таблицы высшего дивизиона чемпионата России. Отмечается, что сам Голами готов к переезду в РПЛ. Футболиста можно подписать в статусе свободного агента, такая опция имеется в контракте защитника с его нынешним клубом «Эстегляль».
Интерес российских клубов к Голами подтвердил агент Сергей Галунов.
Голами играет за иранский «Эстегляль» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 11 матчей, в которых забил один гол. В активе игрока один матч в составе национальной сборной своей страны.