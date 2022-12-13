Защитник сборной Ирана может продолжить карьеру в клубе РПЛ

Защитник сборной Ирана Ареф Голами может перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), сообщает Metaratings.ru.

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По информации источника, игроком интересуются две команды из середины турнирной таблицы высшего дивизиона чемпионата России. Отмечается, что сам Голами готов к переезду в РПЛ. Футболиста можно подписать в статусе свободного агента, такая опция имеется в контракте защитника с его нынешним клубом «Эстегляль».

Интерес российских клубов к Голами подтвердил агент Сергей Галунов.