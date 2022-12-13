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45 минут назад

​Бельерин завершит сезон в «Барселоне»

Евро-футбол.Ру

В последние недели защитника Эктора Бельерина, получающего мало игрового времени в «Барселоне», слухи связывали с несколькими клубами, в частности с «Ромой». Впрочем, сезон 2022/2023 27-летний испанец завершит на «Камп Ноу». Об этом сообщает Relevo со ссылкой на известного инсайдера Фабрицио Романо.

​Бельерин завершит сезон в «Барселоне»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Эктор Бельерин в нынешнем сезоне принял участие только в пяти матчах «Барселоны». Действующий контракт защитника рассчитан до средины следующего года, то есть летом Бельерин может обрести статус свободного агента.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эктора Бельерина в 15 миллионов евро.

Футбол,Фабрицио Романо,Эктор Бельерин,
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