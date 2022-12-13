​Бельерин завершит сезон в «Барселоне»

В последние недели защитника Эктора Бельерина, получающего мало игрового времени в «Барселоне», слухи связывали с несколькими клубами, в частности с «Ромой». Впрочем, сезон 2022/2023 27-летний испанец завершит на «Камп Ноу». Об этом сообщает Relevo со ссылкой на известного инсайдера Фабрицио Романо.