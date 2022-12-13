Роналду в новом посте описал тремя словами три аспекта реальности

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в социальных сетях.
«Реальность состоит из трех вещей: боль, неопределенность и постоянный труд», — написал 37-летний форвард.
10 декабря сборная Португалии в четвертьфинале уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начал этот матч на скамье запасных. Игрок появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями.
Роналду в матче против Швейцарии (6:1) в 1/8 финала также остался в запасе.
Для Роналду мировое первенство в Катаре стало уже пятым в карьере. Впервые он сыграл за национальную команду в 2003 году. Всего на его счету 196 матчей в футболке сборной Португалии.
Перед чемпионатом мира Криштиану остался без клуба — после интервью Пирсу Моргану «Манчестер Юнайтед» принял решение о расторжении контракта с пятикратным обладателем «Золотого мяча» без выплаты компенсации.