Роналду в новом посте описал тремя словами три аспекта реальности

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в социальных сетях.

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«Реальность состоит из трех вещей: боль, неопределенность и постоянный труд», — написал 37-летний форвард.

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинале уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начал этот матч на скамье запасных. Игрок появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями.

Роналду в матче против Швейцарии (6:1) в 1/8 финала также остался в запасе.

Для Роналду мировое первенство в Катаре стало уже пятым в карьере. Впервые он сыграл за национальную команду в 2003 году. Всего на его счету 196 матчей в футболке сборной Португалии.