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15 минут назад

​Вернер восстанавливается с опережением графика

Евро-футбол.Ру

В начале ноября нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер получил достаточно серьёзную травму голеностопа. Из-за полученного повреждения 26-летний футболист не выступил за сборную Германии на чемпионате мира.

​Вернер восстанавливается с опережением графика
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает Bild, восстановление Тимо Вернера протекает с опережением графика. Если всё и дальше будет складываться хорошо, то нападающий сможет сыграть за «РБ Лейпциг» уже в первом матче после зимнего перерыва – 20 января. В этот день «быки» в Бундеслиге будут играть против «Баварии».

На текущий момент «РБ Лейпциг» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Футбол,Тимо Вернер,
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