​Вернер восстанавливается с опережением графика

Как сообщает Bild, восстановление Тимо Вернера протекает с опережением графика. Если всё и дальше будет складываться хорошо, то нападающий сможет сыграть за «РБ Лейпциг» уже в первом матче после зимнего перерыва – 20 января. В этот день «быки» в Бундеслиге будут играть против «Баварии».