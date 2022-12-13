Ибрагимович: всей правды об уходе Роналду из «МЮ» мы никогда не узнаем

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал уход португальского форварда Криштиану Роналду из английского «Манчестер Юнайтед».
«В подобных случаях мы никогда не сможем узнать, что там произошло на самом деле. Все говорят то, что хотят сказать. Роналду говорит то, что должен сказать для самозащиты. Тренер тоже говорит что-то с целью защитить себя. А потом и клуб как-то высказывается. Но всей правды мы так никогда и не узнаем», – отметил шведский футболист. Daily Mail.
В ноябре было объявлено о досрочном расторжении контракта между Роналду и «Манчестер Юнайтед». Ранее футболист дал интервью, в котором обвинил руководство клуба в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.
В сезоне-2022/23 Роналду сыграл за «МЮ» 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.