Ибрагимович: всей правды об уходе Роналду из «МЮ» мы никогда не узнаем

«В подобных случаях мы никогда не сможем узнать, что там произошло на самом деле. Все говорят то, что хотят сказать. Роналду говорит то, что должен сказать для самозащиты. Тренер тоже говорит что-то с целью защитить себя. А потом и клуб как-то высказывается. Но всей правды мы так никогда и не узнаем», – отметил шведский футболист. Daily Mail.