Марко Росси: «Роналду уже не может давать того, что давал раньше»

- Это, конечно, не самое популярное решение со стороны тренера, но оно логично. Я думаю, что уже многие видят, что выступления Роналду идут на спад. Его карьера невероятна, но сейчас он уже не может выступать на прежнем уровне. Еще до недавних по он мог, а сейчас уже не может, - цитирует слова Марко Росси TMW News.