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1 час назад

Марко Росси: «Роналду уже не может давать того, что давал раньше»

Евро-футбол.Ру

Итальянский наставник венгерской сборной Марко Росси считает логичным проблемы Криштиану Роналду, который перестал попадать в стартовый состав сборной Португалии. По мнению Росси, это связано с тем, что коэффициент полезного действия со стороны Роналду стал значительно ниже.

Марко Росси: «Роналду уже не может давать того, что давал раньше»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

- Это, конечно, не самое популярное решение со стороны тренера, но оно логично. Я думаю, что уже многие видят, что выступления Роналду идут на спад. Его карьера невероятна, но сейчас он уже не может выступать на прежнем уровне. Еще до недавних по он мог, а сейчас уже не может, - цитирует слова Марко Росси TMW News.

Футбол,Криштиану Роналду,
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