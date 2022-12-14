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1 час назад

Бывший игрок ЦСКА осудил Фернандеса за решение играть в Бразилии

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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов осудил Марио Фернандеса за решение возобновить карьеру в Бразилии. Его слова приводит «Чемпионат».

Бывший игрок ЦСКА осудил Фернандеса за решение играть в Бразилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он обхитрил ЦСКА. А все армейские болельщики наивно верили, что он возьмет и вернется в Москву. Преданные клубу люди так себя не ведут», — заявил Кузнецов.

Он назвал поступок Фернандеса предательством.

13 декабря стало известно, что Фернандес перешел в бразильский «Интернасьонал» из ЦСКА на правах аренды. Соглашение игрока с клубом, выступающим в Высшей лиге Бразилии, рассчитано до конца 2023 года.

11 декабря ЦСКА объявил, что защитник возвращается на поле и будет выступать в Бразилии. В команде не стали возражать против желания игрока еще один год провести на родине, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года привлекался к матчам за сборную России. В ее составе дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Футбол,Дмитрий Кузнецов,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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