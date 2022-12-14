Бывший игрок ЦСКА осудил Фернандеса за решение играть в Бразилии

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов осудил Марио Фернандеса за решение возобновить карьеру в Бразилии. Его слова приводит «Чемпионат».

«Он обхитрил ЦСКА. А все армейские болельщики наивно верили, что он возьмет и вернется в Москву. Преданные клубу люди так себя не ведут», — заявил Кузнецов.

Он назвал поступок Фернандеса предательством.

13 декабря стало известно, что Фернандес перешел в бразильский «Интернасьонал» из ЦСКА на правах аренды. Соглашение игрока с клубом, выступающим в Высшей лиге Бразилии, рассчитано до конца 2023 года.

11 декабря ЦСКА объявил, что защитник возвращается на поле и будет выступать в Бразилии. В команде не стали возражать против желания игрока еще один год провести на родине, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном.