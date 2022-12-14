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19 минут назад

Тренер сборной Аргентины прокомментировал выход команды в финал ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводятся в Twitter аргентинцев.

Тренер сборной Аргентины прокомментировал выход команды в финал ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сейчас мы празднуем победу, потому что это очень эмоциональное событие. Но впереди еще шаг. Да, сейчас пришло время наслаждаться, но мы уже должны думать о том, что нас ждет впереди», — заявил тренер.

Он назвал нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

В полуфинале сборная Аргентины разгромила команду Хорватии со счетом 3:0. Месси реализовал пенальти и отдал голевой пас. Нападающий установил рекорд сборной Аргентины по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира.

В финале аргентинцы встретятся с победителем матча между Францией и Марокко. Решающий матч пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.

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