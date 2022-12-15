Экс-игрок "Барселоны" рассказал о пересечении с юным Месси

Бывший футболист "Барселоны" Игорь Корнеев высказался о пребывании юного Лионеля Месси в испанской команде. "Не то, чтобы все знали, кто такой Месси в главной команде, но все чувствовали, что он там есть, но не было толчка, чтобы его запустить. Там была такая история, там то ли не хватало игрока какого то, то ли еще что то, и как раз позвали Месси.
После этой тренировки Райкард сказал: "Всё, он отсюда не двигается". И вот тогда произошел этот переход", - передает слова Корнеева "Матч ТВ".
После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Нападающий перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе 2021 года.
В текущем сезоне Месси принял участие в 12 матчах команды в чемпионате Франции, забил семь голов и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне у аргентинца было шесть голов и 13 результативных передач по прошествии 26 игр. Сейчас он сосредоточен на выступлениях на чемпионате мира в Катаре, где 18 декабря его сборная сыграет в финале.
Ранее журналист Пирс Морган заявил, что Франция в финале ЧМ разобьет Месси сердце.