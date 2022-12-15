Экс-игрок "Барселоны" рассказал о пересечении с юным Месси

Бывший футболист "Барселоны" Игорь Корнеев высказался о пребывании юного Лионеля Месси в испанской команде. "Не то, чтобы все знали, кто такой Месси в главной команде, но все чувствовали, что он там есть, но не было толчка, чтобы его запустить. Там была такая история, там то ли не хватало игрока какого то, то ли еще что то, и как раз позвали Месси.