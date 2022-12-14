Экс-тренер сборной Бразилии получил пять предложений

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите может в скором времени вернуться к тренерской работе.

Фото: Sports.tj Sports.tj

ДУШАНБЕ, декабрь – SPORTS.tj. 61-летний специалист покинул свой пост в бразильской национальной команде сразу после того, как «селесао» уступили команде Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 (1:1 и 2:4 в серии пенальти).

По информации O Dia, Тите уже получил пять предложений о работе, причем три из них – от сборных, а еще два – от клубов из Европы.

При этом сообщается, что бывший рулевой южноамериканцев намерен взять отпуск, поэтому не будет торопиться с тем, чтобы как можно быстрее вернуться к тренерской деятельности.