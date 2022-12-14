Игрок сборной Португалии стал участником секс-скандала

В интернет попало видео, на котором обнаженный нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш мастурбирует в гостиничном номере.

Фото: Sebastian EL-SAQQA/Global Look Press Sebastian EL-SAQQA/Global Look Press

Игрок удалил ролик, но он успел разлететься по сети. За несколько часов видео возглавило тренды португальского твиттера. Как сообщают некоторые СМИ, Рамуш отправил видео девушке, которая потом слила ролик в сеть.

Стоит отметить, что Гонсалу Рамуш является автором единственного хет-трика на проходящем в эти дни чемпионате мира в Катаре. Всего на его счету четыре матча на этом ЧМ.

Нападающий "Бенфики" трижды отличился и сделал одну результативную передачу. Стоит отметить, что в матче против Швейцарии в 1/8 он вытеснил из стартового состава Криштиану Роналду. За 74 минуты он забил три мяча, а затем уступил место звездному партнеру. В четвертьфинальном матче против сборной Марокко Рамуш вновь появился в стартовом составе, а Роналду остался в запасе. Португалия проиграла со счетом 0:1 и покинула турнир.