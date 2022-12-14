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50 минут назад

Игрок сборной Португалии стал участником секс-скандала

Газета.Ruиещё 1

В интернет попало видео, на котором обнаженный нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш мастурбирует в гостиничном номере.

Игрок сборной Португалии стал участником секс-скандала
Фото: Sebastian EL-SAQQA/Global Look PressSebastian EL-SAQQA/Global Look Press

Игрок удалил ролик, но он успел разлететься по сети. За несколько часов видео возглавило тренды португальского твиттера. Как сообщают некоторые СМИ, Рамуш отправил видео девушке, которая потом слила ролик в сеть.

Стоит отметить, что Гонсалу Рамуш является автором единственного хет-трика на проходящем в эти дни чемпионате мира в Катаре. Всего на его счету четыре матча на этом ЧМ.

Нападающий "Бенфики" трижды отличился и сделал одну результативную передачу. Стоит отметить, что в матче против Швейцарии в 1/8 он вытеснил из стартового состава Криштиану Роналду. За 74 минуты он забил три мяча, а затем уступил место звездному партнеру. В четвертьфинальном матче против сборной Марокко Рамуш вновь появился в стартовом составе, а Роналду остался в запасе. Португалия проиграла со счетом 0:1 и покинула турнир.

Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира

Напомним, что в подобного рода секс-скандал попадал нападающий сборной России Артем Дзюба. Ранее был назван главный претендент на пост тренера сборной Португалии.

Футбол,Артем Дзюба,Криштиану Роналду,СБОРНАЯ РОССИИ,
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