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50 минут назад

Неймар оправдан испанским судом

runews24.ru

Судьи провинциального суда Барселоны приняли решение оправдать Неймара и еще восемь обвиняемых, посчитав, что они не нашли никакого преступления и, следовательно, никакого "ущерба для истцов" в контексте его перехода из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году, говорится в заявлении суда Барселоны.

Неймар оправдан испанским судом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судьи провинциального суда Барселоны решили "оправдать Неймара" и еще восемь обвиняемых, посчитав, что они не нашли никакого преступления и, следовательно, "ущерба для истцов" в связи с его переходом из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году, говорится в заявлении суда Барселоны.

Помимо Неймара и его родителей, иск подали два бывших президента "Барсы" - Сандро Роселл и Хосеп Мария Бартомеу - и бывший менеджер бразильского клуба "Сантос" Одилио Родригес Фильо, а также "Барса", "Сантос" и компания, основанная родителями Неймара для управления его карьерой.

Судебный процесс, связанный с коррупцией и мошенничеством, начался за месяц до начала чемпионата мира по футболу в Катаре, где Ней и "Селесао" были уничтожены в четвертьфинале командой Хорватии.

Оно закончилось большим разочарованием, когда прокуратура, которая изначально требовала для нападающего "Пари Сен-Жермен" два года тюрьмы и 10 миллионов евро за коррупцию, отозвала свои обвинения против всех подсудимых.

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