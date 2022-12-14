Президент "Монцы" Берлускони пообещал игрокам клуба "автобус шлюх" за победу над "Миланом" и "Ювентусом"

«Мы нашли нового тренера, который был в нашей молодежной команде. Он хорош, умен, добр и умеет мотивировать наших ребят.



Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому сказал ребятам, что в случае победы над «Миланом», «Ювентусом» и подобными большими клубами я встречу их автобусом, полным шлюх», — передает слова Берлускони The Daily Star.