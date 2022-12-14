Президент "Монцы" Берлускони пообещал игрокам клуба "автобус шлюх" за победу над "Миланом" и "Ювентусом"

Президент итальянской «Монцы» Сильвио Берлускони рассказал о необычном способе мотивации игроков своей команды в играх с грандами Серии А — «Ювентусом» и «Миланом». 86-летний управленец во время рождественской вечеринки пообещал футболистам «Монцы» автобус со шлюхами в случае победы над вышеуказанными командами.
«Мы нашли нового тренера, который был в нашей молодежной команде. Он хорош, умен, добр и умеет мотивировать наших ребят.
Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому сказал ребятам, что в случае победы над «Миланом», «Ювентусом» и подобными большими клубами я встречу их автобусом, полным шлюх», — передает слова Берлускони The Daily Star.
«Монца» дебютировала в высшем дивизионе Италии в сезоне 2022/23. После 15 игр чемпионата команда идет на 14-м месте. Продолжает лидировать «Наполи». Подопечные Лучано Спаллетти опережают идущий вторым «Милан» на восемь очков. Тройку лидеров замыкает «Ювентус».
4 января «Монца» встретится с «Фиорентиной» и в случае победы может догнать «фиалок» по очкам.