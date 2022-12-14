«Зенит» выкупил у «Кайрата» права на защитника

Защитник «Зенита» Нуралы Алип продолжит выступать за санкт-петербургский клуб. Сине-бело-голубые выкупили права на футболиста сборной Казахстана у «Кайрата», сообщает клубная пресс-служба.
Контракт «Зенита» с 22-летним центральным защитником Нуралы Алипом подписан по схеме «2,5 + 1».
Алип выступал за «Зенит» на правах аренды, срок соглашения был рассчитан до конца декабря 2022 года.
В нынешнем сезоне Алип провёл в составе клуба из Санкт-Петербурга четыре матча в чемпионате России и получил одну жёлтую карточку.
На счету Алипа 22 игры в составе национальной команды Казахстана. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,2 млн.