«Зенит» выкупил у «Кайрата» права на защитника

Защитник «Зенита» Нуралы Алип продолжит выступать за санкт-петербургский клуб. Сине-бело-голубые выкупили права на футболиста сборной Казахстана у «Кайрата», сообщает клубная пресс-служба.

Фото: Betassist Betassist

Контракт «Зенита» с 22-летним центральным защитником Нуралы Алипом подписан по схеме «2,5 + 1».

Алип выступал за «Зенит» на правах аренды, срок соглашения был рассчитан до конца декабря 2022 года.

В нынешнем сезоне Алип провёл в составе клуба из Санкт-Петербурга четыре матча в чемпионате России и получил одну жёлтую карточку.