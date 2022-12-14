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1 час назад

Роналду приступил к тренировкам на базе «Реала»

Газета.Ru

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду тренируется на базе мадридского «Реала». Об этом сообщает Relevo.

Роналду приступил к тренировкам на базе «Реала»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, португальский форвард получил разрешение от испанского клуба на то, чтобы поддерживать физическую форму в комплексе «Вальдебебас». Отмечается, что Роналду тренируется отдельно от игроков «сливочных» и не контактировал с ними.

На сегодняшний момент форвард находится без клубной прописки. Последним его клубом стал «Манчестер Юнайтед». Во время чемпионата мира Роналду и английская команда расторгли контракт из-за конфликта, возникшего после скандального интервью футболиста.

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинале уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начал этот матч на скамье запасных. Игрок появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями. Роналду в матче против Швейцарии (6:1) в 1/8 финала также остался в запасе.

Для Роналду мировое первенство в Катаре стало уже пятым в карьере. Впервые он сыграл за национальную команду в 2003 году. Всего на его счету 196 матчей в футболке сборной Португалии.

Ранее шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о ситуации, которая происходит вокруг Роналду.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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