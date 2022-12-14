Роналду приступил к тренировкам на базе «Реала»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду тренируется на базе мадридского «Реала». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, португальский форвард получил разрешение от испанского клуба на то, чтобы поддерживать физическую форму в комплексе «Вальдебебас». Отмечается, что Роналду тренируется отдельно от игроков «сливочных» и не контактировал с ними.

На сегодняшний момент форвард находится без клубной прописки. Последним его клубом стал «Манчестер Юнайтед». Во время чемпионата мира Роналду и английская команда расторгли контракт из-за конфликта, возникшего после скандального интервью футболиста.

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинале уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начал этот матч на скамье запасных. Игрок появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями. Роналду в матче против Швейцарии (6:1) в 1/8 финала также остался в запасе.

Для Роналду мировое первенство в Катаре стало уже пятым в карьере. Впервые он сыграл за национальную команду в 2003 году. Всего на его счету 196 матчей в футболке сборной Португалии.