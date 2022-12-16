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1 час назад

Глава саудовского клуба высказался о возможном подписании контракта с Роналду

Lenta.ruиещё 1

Президент саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Мусли Аль-Муаммар высказался о возможном подписании контракта с португальцем Криштиану Роналду. Его слова приводит в Twitter SSC.

Глава саудовского клуба высказался о возможном подписании контракта с Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Криштиану недавно играл на чемпионате мира, он был занят. Я не ожидал, что он будет вести переговоры с кем-либо», — заявил глава клуба и добавил, что переход других игроков не будет рассматриваться.

Он также пожелал Роналду всего наилучшего при любом решении.

5 декабря появилась информация, что 1 января 2023 года Роналду пополнит состав «Аль-Насра», в котором нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон. Однако португалец опроверг эту новость.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному соглашению сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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