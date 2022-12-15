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1 час назад

Европейский суд считает, что правила УЕФА и ФИФА не нарушают законы Евросоюза. На этом настаивали создатели Суперлиги

Sports.ru

Правила УЕФА и ФИФА не нарушают антимонопольные законы Евросоюза.

Правила УЕФА и ФИФА не нарушают законы Евросоюза
Фото: Sports.ruSports.ru

Напомним, в прошлом году Коммерческий суда Мадрида встал на сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», когда они потребовали прекратить дисциплинарные преследования за попытку организации Суперлиги Европы. УЕФА в ответ потребовал отвода судьи Мануэля Руиса де Лары, но получил на отказ. Союз оштрафовали и обязали компенсировать судебные издержки.

Затем дело дошло до Европейского суда, который должен был определить, попадает ли деятельность УЕФА под определение монополии и нарушает ли она закон о конкуренции.

Генеральный адвокат Европейского суда Атанасиос Рантос заявил, что правила ФИФА и УЕФА не нарушают законы Евросоюза, дают организациям право блокировать вступление клубов в сторонние турниры и наказывать игроков, которые участвуют в матчах.

«Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любое новое соревнование подлежит предварительному согласованию, совместимы с законодательством Евросоюза о конкуренции», – заявил Рантос.

Футбол,Реал,УЕФА,ЕС,
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