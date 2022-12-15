Правила УЕФА и ФИФА не нарушают законы Евросоюза

Правила УЕФА и ФИФА не нарушают антимонопольные законы Евросоюза.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Напомним, в прошлом году Коммерческий суда Мадрида встал на сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», когда они потребовали прекратить дисциплинарные преследования за попытку организации Суперлиги Европы. УЕФА в ответ потребовал отвода судьи Мануэля Руиса де Лары, но получил на отказ. Союз оштрафовали и обязали компенсировать судебные издержки.

Затем дело дошло до Европейского суда, который должен был определить, попадает ли деятельность УЕФА под определение монополии и нарушает ли она закон о конкуренции.

Генеральный адвокат Европейского суда Атанасиос Рантос заявил, что правила ФИФА и УЕФА не нарушают законы Евросоюза, дают организациям право блокировать вступление клубов в сторонние турниры и наказывать игроков, которые участвуют в матчах.