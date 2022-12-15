Воспитаннику «Спартака» предложили выступать за сборную Казахстана

Полузащитник «Химок» Александр Зуев может сменить спортивное гражданство. 26-летний россиянин провел переговоры с Казахстанской федерацией футбола.

Фото: Betassist Betassist

Как сообщает Metaratings.ru, представители федерации сами вышли на футболиста подмосковного клуба с предложением представлять сборную Казахстана. Если Зуев согласиться сменить гражданство, то уже в 2023 году он сможет выступать за Казахстан.

Отметим, что Александр родился в городе Костанай (Костанайская область, Казахстан). Первые шаги в футболе он делал в системе местного «Тобола». А в 2005 году он вместе с семьёй переехал в Челябинск.