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1 час назад

Воспитанник «Спартака» Зуев получил предложение выступать за сборную Казахстана

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Полузащитник «Химок» Александр Зуев может сменить спортивное гражданство. 26-летний россиянин провел переговоры с Казахстанской федерацией футбола.

Воспитаннику «Спартака» предложили выступать за сборную Казахстана
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает Metaratings.ru, представители федерации сами вышли на футболиста подмосковного клуба с предложением представлять сборную Казахстана. Если Зуев согласиться сменить гражданство, то уже в 2023 году он сможет выступать за Казахстан.

Отметим, что Александр родился в городе Костанай (Костанайская область, Казахстан). Первые шаги в футболе он делал в системе местного «Тобола». А в 2005 году он вместе с семьёй переехал в Челябинск.

Александр Зуев за карьеру успел поиграть за московский «Спартак», чьим воспитанником он и является, самарские «Крылья Советов», «Ростов» и казанский «Рубин». Он вызывался в молодёжную сборную России, где успел провести 14 матчей и стать автором четырёх забитых мячей.

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