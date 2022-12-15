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1 час назад

ФИФА поддержала заявления генерального адвоката Европейского суда по поводу спора УЕФА с Суперлигой

Матч ТВ

Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала заключение генерального адвоката Европейского суда (CJEU) Атанасиоса Рантоса по поводу спора Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с Суперлигой.

ФИФА поддержала заявления генерального адвоката Европейского суда
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее в четверг вышло заявление, в котором Рантос отметил, что компания, объявившая об учреждении Суперлиги, имеет право создавать футбольный турнир вне экосистемы ФИФА и УЕФА, однако параллельно не может продолжать участвовать в турнирах под эгидой организаций без их согласия. Также он сказал, что правила, согласно которым любой новый турнир подлежит одобрению, соответствуют закону Евросоюза о конкуренции.

— ФИФА поддерживает опубликованное сегодня генеральным адвокатом Европейского суда Рантосом заключение, в котором он подтверждает право и законность ФИФА и УЕФА одобрять создание любых новых футбольных соревнований. В том же заявлении адвокат полагает, что на соревнования, не удовлетворяющие необходимым критериям авторизации, могут быть наложены санкции.

ФИФА также приветствует признание генеральным адвокатом исключительных прав ФИФА на рекламу международных соревнований, организуемых ФИФА.

Наконец, ФИФА приветствует признание генеральным адвокатом особой природы спорта, включая пирамидальную структуру, которая сохраняет природу спортивных достижений и открытых соревнований, доступных для всех, а также принципы повышения и понижения в классе, соревновательного баланса и финансовой солидарности, — говорится в заявлении пресс службы ФИФА.

В апреле прошлого года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм». Впоследствии на фоне критики девять клубов отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Реал», «Барселона» и «Ювентус». В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

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