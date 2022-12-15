ФИФА поддержала заявления генерального адвоката Европейского суда

— ФИФА поддерживает опубликованное сегодня генеральным адвокатом Европейского суда Рантосом заключение, в котором он подтверждает право и законность ФИФА и УЕФА одобрять создание любых новых футбольных соревнований. В том же заявлении адвокат полагает, что на соревнования, не удовлетворяющие необходимым критериям авторизации, могут быть наложены санкции.



ФИФА также приветствует признание генеральным адвокатом исключительных прав ФИФА на рекламу международных соревнований, организуемых ФИФА.



Наконец, ФИФА приветствует признание генеральным адвокатом особой природы спорта, включая пирамидальную структуру, которая сохраняет природу спортивных достижений и открытых соревнований, доступных для всех, а также принципы повышения и понижения в классе, соревновательного баланса и финансовой солидарности, — говорится в заявлении пресс службы ФИФА.