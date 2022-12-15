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24 минуты назад

Канчельскис допустил, что в «Спартаке» могут появиться игроки сборной Марокко

Евро-футбол.Ру

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис порассуждал на тему того, сможет ли московский «Спартак» пригласить кого-нибудь из защитников сборной Марокко. Отметим, что на текущем чемпионате мира, проходящим в Катаре, марокканцы пропустили всего лишь три мяча в шести встречах, два из которых пришлись на полуфинальную игру против Франции (0:2).

Канчельскис допустил, что в «Спартаке» могут появиться игроки сборной Марокко
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По мнению Канчельскиса, такой переход возможен, однако игроки, ярко проявившие себя на мундиале, скорее отдадут предпочтение европейским клубам ради возможности участвовать в еврокубках.

«Сейчас появление кого-то из сборной Марокко в условном «Спартаке» возможно, но кажется маловероятным. Нужно понимать, что мы не играем в международных турнирах. И даже если в Европе будет меньше по финансам, там будет больше шансов проявить себя», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Также эксперт отметил, что с легионерами наша лига будет двигаться вперёд и развиваться. Поэтому российским клубам необходимо приглашать как можно больше иностранных футболистов.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть очков.

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