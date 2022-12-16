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1 час назад

Тотти: «Месси всё ещё не достиг уровня Марадоны»

Евро-футбол.Ру

Знаменитый итальянский экс-футболист Франческо Тотти сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.

Тотти: «Месси всё ещё не достиг уровня Марадоны»
Фото: ТАССТАСС

Двух аргентинских гениев сравнивают на протяжении всей карьеры Месси, но в последнее время данная тема достигла своего апогея – 35-летний форвард всё ближе к первой для себя победе на чемпионате мира. 18 декабря сборная Аргентины сыграет в финале против Франции.

«Для меня Марадона – это и есть футбол, – делится мыслями Франческо Тотти, которого цитирует Football Italia. – На данный момент Месси является лучшим футболистом в мире, но я по-прежнему считаю, что он не достиг уровня Диего», – заявил итальянец.

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