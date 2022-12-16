Тотти: «Месси всё ещё не достиг уровня Марадоны»

Двух аргентинских гениев сравнивают на протяжении всей карьеры Месси, но в последнее время данная тема достигла своего апогея – 35-летний форвард всё ближе к первой для себя победе на чемпионате мира. 18 декабря сборная Аргентины сыграет в финале против Франции.