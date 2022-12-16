«Барселона» захотела подписать хавбека сборной Японии

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику сборной Японии и «Айнтрахта» Даити Камаде. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau. Соглашение 26-летнего футболиста истекает в конце сезона, поэтому сине-гранатовые могут подписать Камаду в качестве свободного агента.

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Отметим, что подписание свободных агентов — одно из правил, на которое руководство «Барселоны» будет опираться при оформлении трансферов летом 2023 года. Клуб испытывает финансовые проблемы, поэтому переходы в команду будут выполнены с минимальными тратами.