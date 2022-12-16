Журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал ситуацию с поиском нового клуба португальцем Криштиану Роналду. Его слова приводит Soccernews.nl.

Как сообщает источник, Роналду оказался неинтересен европейским клубам — ему не поступало конкретных предложений.

«Только из "Ньюкасла", но идея заключалась в том, что он мог бы играть там до июня, а потом перейти в "Аль-Наср"», — добавил Ди Марцио.

Журналист заявил, что единственным остается предложение саудовского клуба «Аль-Насра». «На данный момент возможны только арабские команды, например, из Дубая. В Европе у него нет вариантов. Да, португальский "Спортинг" очень хочет его заполучить, но, конечно, не может конкурировать в финансовом плане с "Аль-Насром" и другими арабскими клубами», — отметил Ди Марцио.

5 декабря появилась информация, что 1 января 2023 года Роналду пополнит состав «Аль-Насра», в котором нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон. Однако португалец опроверг эту новость.