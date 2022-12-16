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32 минуты назад

В Москве попадание ребёнка в топ-клуб стоит 300 тысяч - экс-футболист сборной России

Чемпионат.com

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин высказался о проблемах российского футбола. В частности, он рассказал о коррупции в детском футболе в Москве.

В Москве попадание ребенка в топ-клуб стоит 300 тысяч - экс-футболист сборной России
Фото: https://ria.ru/https://ria.ru/

«Помимо паспорта болельщика, есть и другие волнующие меня темы. Например, наше отстранение от еврокубков. Мне кажется, в таких условиях пора вплотную заняться развитием своих молодых и талантливых футболистов и прекратить на какое-то время тратить деньги на легионеров. Если раньше многие из них приезжали к нам с прицелом на ЛЧ или ЛЕ, то теперь такого шанса для них точно нет, а значит, поедут в Россию эти игроки за большими деньгами и будут занимать места наших молодых и перспективных. И, конечно, в связи с этим пора как следует заняться и детским футболом.

О детском футболе можно говорить не один час, и всё равно времени не хватит, столько там проблем. Например, у детей, которые переходят из любителей в топовые профессиональные школы. Общаясь с родителями, я ужаснулся количеству одинаковых историй. Я лично за руку никого не ловил, но вряд ли родители стали бы придумывать. Итак, в некоторых клубах в Москве расклад сейчас примерно такой: есть клубная лига и если хотите, чтобы ваш ребёнок остался в ней, то надо заплатить 200 тысяч; хотите, чтобы сын попал в топовый клуб, — готовьте 300 тысяч. Речь идет о детях 2011 года», — приводит слова Соломатина «Советский спорт».

Футбол,Андрей Соломатин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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