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1 час назад

Немецкий футболист передумал переходить в российский клуб

Lenta.ru

Немецкий защитник «Вероны» Корай Гюнтер передумал переходить в российский клуб. Об этом стало известно Sport24.

Немецкий футболист передумал играть в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Футболист поставил на паузу переговоры с московскими ЦСКА и «Спартаком».

«Безусловно, для Корая это интересные предложения, но его сильно смущает отсутствие еврокубков», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне 28-летний Гюнтер провел в составе «Вероны» 13 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт немца с командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

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28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Спартак,
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