ФИФА объявила о реорганизации клубного чемпионата мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об изменении формата проведения клубного чемпионата мира. Нововведения вступят в силу с 2025 года.

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«Мужской клубный чемпионат мира в новом формате пройдёт в 2025 году. В этом турнире примут участие 32 команды. ФИФА хочет сделать это соревнование подобным чемпионату мира среди сборных», — заявил Инфантино на пресс-конференции в Катаре.

Нынешний формат клубного чемпионата мира предполагает участие в турнире всего шести команд: пяти победителей континентальных клубных турниров, а также клуба-представителя страны хозяйки. Примечательно, что победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес вступают в розыгрыш уже со стадии полуфинала.