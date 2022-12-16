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1 час назад

ФИФА объявила о реорганизации клубного чемпионата мира

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Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об изменении формата проведения клубного чемпионата мира. Нововведения вступят в силу с 2025 года.

ФИФА объявила о реорганизации клубного чемпионата мира
Фото: BetassistBetassist

«Мужской клубный чемпионат мира в новом формате пройдёт в 2025 году. В этом турнире примут участие 32 команды. ФИФА хочет сделать это соревнование подобным чемпионату мира среди сборных», — заявил Инфантино на пресс-конференции в Катаре.

Нынешний формат клубного чемпионата мира предполагает участие в турнире всего шести команд: пяти победителей континентальных клубных турниров, а также клуба-представителя страны хозяйки. Примечательно, что победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес вступают в розыгрыш уже со стадии полуфинала.

Отметим, что также Инфантино объявил о создании товарищеского турнира под названием «Мировая серия». В нём котором будут принимать участие четыре команды из разных конфедераций. В 2023 году ФИФА намерена провести первый женский клубный чемпионат мира.

Футбол,Джанни Инфантино,
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