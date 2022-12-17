Игрок сборной Франции хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник Адриен Рабио, который в составе сборной Франции дошел до финала чемпионата мира – 2022, может в скором будущем покинуть туринский «Ювентус». Об этом сообщается на страницах Sport.es.

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27-летний футболист выразил желание продолжить карьеру в испанском чемпионате. Рабио привлекает переход в каталонскую «Барселону». Стороны могут провести переговоры в январе, поскольку контракт Адриена со «старой синьорой» истекает летом следующего года.