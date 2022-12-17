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1 час назад

Игрок сборной Франции хочет перейти в «Барселону»

Евро-футбол.Руиещё 1

Полузащитник Адриен Рабио, который в составе сборной Франции дошел до финала чемпионата мира – 2022, может в скором будущем покинуть туринский «Ювентус». Об этом сообщается на страницах Sport.es.

Игрок сборной Франции хочет перейти в «Барселону»
Фото: ТАССТАСС

27-летний футболист выразил желание продолжить карьеру в испанском чемпионате. Рабио привлекает переход в каталонскую «Барселону». Стороны могут провести переговоры в январе, поскольку контракт Адриена со «старой синьорой» истекает летом следующего года.

В сезоне-2022/2023 француз сыграл 24 поединках во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и три голевые передачи.

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