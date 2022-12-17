Британцы похвалили FIFA за отказ Зеленскому

Британцы раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу выступить с видеообращением на финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Читатели британского таблоида Daily Mail довольны решением международной федерации футбола (ФИФА) отказать украинскому лидеру в возможности смешать спорт с политикой.
«Почему кто-то должен давать этому комику еще одну сцену для его шоу? Время опустить шторы и поговорить о мире. Он жертвует своими людьми ради своего эго», — выразил свое негодование Curiouspc в комментариях к статье.
Пользователь Hon Estone назвал футбол фактором, который объединяет мир, а потому не имеет отношения к каким-либо конфликтам: «Футбол объединяет мир. Болельщики с удовольствием смотрят игру. Игроки борются за кубок. Победа или поражение, они не идут сражаться. Конфликт на Украине никакого отношения к футболу не имеет».
«Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях», — саркастически заметил Hmmmm.
А читатель под именем old sweat выразил свое раздражение тем, что Зеленский хочет добиться того, чтобы его лицо было повсюду. «Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам», — высказался old sweat.
«Хорошо, что ФИФА приняла такое решение. Это футбольный матч, а не политический саммит», — подытожил Mshifter.
Ранее британцы обрушились с критикой на Зеленского из-за его позиции по переговорам с Россией. Читатели Daily Mail были недовольны тем, что украинский лидер затягивает с тем, чтобы начать мирные переговоры с Россией, в то время, как продолжают гибнуть люди.