Британцы похвалили FIFA за отказ Зеленскому

Британцы раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу выступить с видеообращением на финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Читатели британского таблоида Daily Mail довольны решением международной федерации футбола (ФИФА) отказать украинскому лидеру в возможности смешать спорт с политикой.

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«Почему кто-то должен давать этому комику еще одну сцену для его шоу? Время опустить шторы и поговорить о мире. Он жертвует своими людьми ради своего эго», — выразил свое негодование Curiouspc в комментариях к статье.

Пользователь Hon Estone назвал футбол фактором, который объединяет мир, а потому не имеет отношения к каким-либо конфликтам: «Футбол объединяет мир. Болельщики с удовольствием смотрят игру. Игроки борются за кубок. Победа или поражение, они не идут сражаться. Конфликт на Украине никакого отношения к футболу не имеет».

«Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях», — саркастически заметил Hmmmm.

А читатель под именем old sweat выразил свое раздражение тем, что Зеленский хочет добиться того, чтобы его лицо было повсюду. «Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам», — высказался old sweat.

«Хорошо, что ФИФА приняла такое решение. Это футбольный матч, а не политический саммит», — подытожил Mshifter.