Пулишич допустил уход из «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич не исключил, что может покинуть команду в летнее трансферное окно 2023 года. Тем не менее, американец намекнул, что никуда не уйдёт этой зимой, хотя в его услугах заинтересован «Ньюкасл».