Хави попросил Бускетса рассмотреть продление контракта

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может продлить контракт с испанской командой. Об этом его попросил главный тренер сине-гранатовых Хави. Об этом сообщает журналист Габриэл Санс в «Твиттере».

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По сведениям источника, 34-летний Бускетс как минимум рассмотрит подобное предложение. Если Серхио откажется от предложения, то он перейдёт на правах свободного агента в клуб МЛС «Интер Майами».