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55 минут назад

Роналду желает вернуться в «Реал» и готов получать минимальную зарплату

Советский спорт

37-летний португалец имеет статус свободного агента с ноября 2022 года.

Роналду согласился на минимальную зарплату ради «Реала»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Форвард Криштиану Роналду рассчитывает вернуться в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Томас Гонсалес в своих соцсетях.

Отмечается, что 37-летний португалец находится без клуба с ноября 2022 года, после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, нападающий сборной Португалии готов выступать за королевский клуб, получая минимальную зарплату.

Ранее сообщалось, что Роналду поддерживает форму на базе «Реала».

Добавим, что в текущем сезоне португальский форвард принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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