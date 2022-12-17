Роналдиньо: Месси может играть до 50 лет

«Месси играет на нормальном для себя уровне, не так ли? Он на протяжении многих лет был лучшим на свете. Это его последний чемпионат мира, но я был уверен, что он приедет и сделает все ради победы. Я считаю, что он может играть до 50, потому что по мастерству он значительно превосходит всех остальных», — сказал Роналдиньо.