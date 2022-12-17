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1 час назад

Роналдиньо заявил, что Месси может играть до 50 лет

Газета.Ru

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо поделился мнением о своем бывшем партнере по «Барселоне» нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси. Его слова передает L'Equipe.

Роналдиньо: Месси может играть до 50 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Месси играет на нормальном для себя уровне, не так ли? Он на протяжении многих лет был лучшим на свете. Это его последний чемпионат мира, но я был уверен, что он приедет и сделает все ради победы. Я считаю, что он может играть до 50, потому что по мастерству он значительно превосходит всех остальных», — сказал Роналдиньо.

На проходящем в эти дни чемпионате мира Месси принял участие в шести матчах, отметившись пятью забитыми мячами (три с пенальти) и тремя результативными передачами.

13 декабря аргентинцы переиграли сборную Хорватии в 1/2 финала ЧМ, а французы оказались сильнее сборной Марокко. 18 декабря сборная Аргентины на стадионе «Лусаил Айконик» сыграет в финале ЧМ с Францией. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее бывший футболист сборной Англии Гари Невилл рассказал, какого футболиста он считает лучшим игроком чемпионата мира — 2022.

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