Экс-тренер "Зенита" Петржела: мне не жалко сборную Марокко

Экс-тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о матче за третье место чемпионата мира, в котором Хорватия переиграла Марокко (2:1), передает "РБ Спорт". "Марокканцев мне не жалко. Они тоже отлично сыграли и смогли многих удивить на этом турнире", - сказал Петржела. Напомним, в матче за третье место чемпионата мира хорваты встречались с Марокко. Встреча, прошедшая на "Международном стадионе Халифа" в Дохе, завершилась победой хорватских футболистов со счетом 2:1. На седьмой минуте матча защитник сборной Хорватии Йошка Гвардиол открыл счет. Через две минуты защитник марокканцев Ашраф Дари забил ответный мяч. В конце первого тайма нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич вновь вывел свою команду вперед. Ранее футболист сборной Хорватии подвел итоги матча за третье место чемпионата мира против Марокко.