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17 минут назад

Украинский футболист оскорбил ФИФА

Елена Прошина

Футболист из Украины Роман Зозуля, имеющий славу ярого националиста, выступил с оскорблениями в адрес ФИФА, сообщает «Московский комсомолец».

Украинский футболист оскорбил ФИФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недовольство спортсмена вызвало решение организации отказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре. Зозуля, выступающий за испанский клуб «Райо Махадаонда», заявил, что у чиновников международной футбольной ассоциации «российскими рублями устелены футбольные поля и домашние газоны», и они «всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики».

«Но чего еще можно было ждать от этих продажных крыс», — заявил спортсмен.

Зозуля также обвинил одного из лучших футболистов Украины Андрея Шевченко, который сфотографировался с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Может, Андрей использовал бы свои связи на благо страны и договорился о выступлении президента?!» — задался вопросом футболист.

Ранее Зозуля выступал за испанский клуб «Фуэнлабрада», но ЛГБТ-сообщество города обратилось к руководству клуба, попросив разорвать контракт с игроком. Из заявления следовало, что футболист поддерживал украинские военизированные формирования, связанные с радикальными организациями. Также ему припомнили снимки с нацистскими символами.

Футбол,Джанни Инфантино,Владимир Зеленский,Андрей Шевченко,
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