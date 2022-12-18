Украинский футболист оскорбил ФИФА

Футболист из Украины Роман Зозуля, имеющий славу ярого националиста, выступил с оскорблениями в адрес ФИФА, сообщает «Московский комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Недовольство спортсмена вызвало решение организации отказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре. Зозуля, выступающий за испанский клуб «Райо Махадаонда», заявил, что у чиновников международной футбольной ассоциации «российскими рублями устелены футбольные поля и домашние газоны», и они «всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики».

«Но чего еще можно было ждать от этих продажных крыс», — заявил спортсмен.

Зозуля также обвинил одного из лучших футболистов Украины Андрея Шевченко, который сфотографировался с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Может, Андрей использовал бы свои связи на благо страны и договорился о выступлении президента?!» — задался вопросом футболист.