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24 минуты назад

Швейцарский футболист Алессандрини погиб во время отпуска

Газета.Ru

Швейцарский футболист клуба второго дивизиона Швейцарии "Лозанна Уши" Элия Алессандрини погиб во время отпуска, сообщает сайт футбольной лиги.

Швейцарский футболист Алессандрини погиб во время отпуска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Капитан душой и телом. Мы оплакиваем Элию Алессандрини. Семья теряет друга, товарища по команде и образца для подражания для все", - говорится в сообщении клуба "Лозанна Уши".

Отмечается, что футболист умер, когда плавал в бассейне. Он проводил отпуск в Омане. Через несколько часов он должен был вылететь в Швейцарию.

Ранее бывший главный тренер ряда известных итальянских клубов серб Синиша Михайлович ушел из жизни в возрасте 53 лет. В 2019 году специалист объявил, что болен лейкемией. Михайлович перенес три курса химиотерапии и пересадку костного мозга. В марте 2022 года он сообщил, что болезнь вернулась и ему необходимо пройти новый курс терапии.

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