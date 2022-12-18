Швейцарский футболист Алессандрини погиб во время отпуска

"Капитан душой и телом. Мы оплакиваем Элию Алессандрини. Семья теряет друга, товарища по команде и образца для подражания для все", - говорится в сообщении клуба "Лозанна Уши".

Отмечается, что футболист умер, когда плавал в бассейне. Он проводил отпуск в Омане. Через несколько часов он должен был вылететь в Швейцарию.

Ранее бывший главный тренер ряда известных итальянских клубов серб Синиша Михайлович ушел из жизни в возрасте 53 лет. В 2019 году специалист объявил, что болен лейкемией. Михайлович перенес три курса химиотерапии и пересадку костного мозга. В марте 2022 года он сообщил, что болезнь вернулась и ему необходимо пройти новый курс терапии.