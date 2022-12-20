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26 минут назад

"ПСЖ" хочет купить лучшего молодого игрока ЧМ-2022 Фернандеса

Газета.Ruиещё 1

Аргентинский полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает RMC Sport.

"ПСЖ" хочет купить лучшего молодого игрока ЧМ-2022 Фернандеса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источника, руководство парижского клуба хочет усилить конкуренцию в команде. Также Фарнандесом интересуются «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити» и ряд других топ-клубов.

Напомним, Энцо Фернандес был признан лучшим молодым футболистом прошедшего в Катаре чемпионата мира — 2022. За семь матчей на мундиале Фернандес забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси оформил дубль и реализовал послематчевый пенальти, став лучшим игроком матча и всего турнира.

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