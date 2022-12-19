ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
27 минут назад

Макрон попросил Дешама не уходить из сборной Франции после проигранного финала ЧМ-2022

Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы видеть Дидье Дешама на посту главного тренера национальной сборной по футболу, несмотря на поражение в финале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Разумеется, я попросил Дешама остаться, я хочу, чтобы он остался! Я сказал ему все обдумать», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Действующее трудовое соглашение Дешама с Федерацией футбола Франции (FFF) рассчитано до конца декабря нынешнего года. Во главе «трехцветных» 54-летний специалист доходил до финала Евро-2016, а также побеждал на чемпионате мира 2018 года в России и Лиге наций — 2021.

Напомним, что 18 декабря Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции — два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Ранее бывший футболист сборный России Дмитрий Комбаров сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду после победы национальной команды Аргентины в финальном матче чемпионата мира — 2022.

Футбол,Видео,Эммануэль Макрон,Дмитрий Комбаров,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители