Украину предупредили о возможном исключении из ФИФА и УЕФА

ФИФА и УЕФА предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном исключении из организаций в случае влияния третьих сторон на управление делами, сообщает «Чемпионат.com».

Вице-президент УАФ Олег Протасов опубликовал письмо, в котором ФИФА и УЕФА напомнили, что футбольные ассоциации должны осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства в ФИФА и УЕФА.

Вероятно, обе эти организации имеют в виду возможное давление на членов УАФ по поводу проведения внеочередного заседания исполкома. На этом заседании, по сведениям СМИ, планируется проголосовать за отстранение действующего президента УАФ Андрея Павелко и назначить на его место Андрея Шевченко.

В ноябре 2022 года стало известно, что глава Украинской ассоциации футбола Павелко арестован по подозрению в финансовых махинациях.