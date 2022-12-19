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42 минуты назад

УЕФА и ФИФА пригрозили Украине исключением из организаций

Илья Родин

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном исключении из организаций в случае влияния третьих сторон на управление делами. Об этом пишет ТАСС.

УЕФА и ФИФА пригрозили Украине исключением из организаций
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что вице-президент УАФ Олег Протасов опубликовал письмо, в котором международные организации напомнили о соответствующих правилах. В частности, о том, что футбольные ассоциации должны осуществлять управление своими делами без постороннего влияния.

По данным агентства, УЕФА и ФИФА беспокоятся о возможном давлении на членов украинской федерации по поводу проведения внеочередного заседания исполкома.

Уточняется, что на этом заседании члены УАФ поставят на голосование вопрос об отстранении действующего президента организации Андрея Павелко. На его место планируют назначить Андрея Шевченко.

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Напомним, что в ноябре 2022 года глава УАФ был арестован по подозрению в финансовых махинациях.

Футбол,Андрей Павелко,Олег Протасов,Андрей Шевченко,УЕФА,
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