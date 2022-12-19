УЕФА и ФИФА пригрозили Украине исключением из организаций

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном исключении из организаций в случае влияния третьих сторон на управление делами. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что вице-президент УАФ Олег Протасов опубликовал письмо, в котором международные организации напомнили о соответствующих правилах. В частности, о том, что футбольные ассоциации должны осуществлять управление своими делами без постороннего влияния.

По данным агентства, УЕФА и ФИФА беспокоятся о возможном давлении на членов украинской федерации по поводу проведения внеочередного заседания исполкома.

Уточняется, что на этом заседании члены УАФ поставят на голосование вопрос об отстранении действующего президента организации Андрея Павелко. На его место планируют назначить Андрея Шевченко.