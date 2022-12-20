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57 минут назад

Флик призвал игроков сборной Германии сосредоточиться на футболе

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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик призвал своих футболистов сосредоточиться на своём основном занятии. Тренер считает, что игрокам не стоит отвлекаться от футбола.

Флик призвал игроков сборной Германии сосредоточиться на футболе
Фото: betassist.rubetassist.ru

На чемпионате мира в Катаре сборная Германии не смогла выйти в плей-офф. При этом перед первым матчем немецкие футболисты на фото закрыли рты руками, продемонстрировав протест против политики ФИФА, запрещающей политические демонстрации.

«Французский президент Макрон сказал: «Футбол слишком политизирован. Наши игроки должны сосредоточиться на футболе, политикой занимаюсь я». Это было бы хорошо и для нашей команды. Политикой должны заниматься люди, которые этому учились.

Настрой против Катара был очень серьёзным. Многие не смотрели матчи. Страна была разделена. Это неприятно, футбол должен объединять», — цитирует Флика Football Espana.

Футбол,
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