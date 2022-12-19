ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Главный тренер «Реала» высказался о будущем Роналду

Спорт день за днемиещё 1

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем экс-нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду.

Главный тренер «Реала» высказался о будущем Роналду
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Я не знаю, что Роналду будет делать в будущем. Он все еще хочет конкурировать на очень высоком уровне. Не думаю, что арабский мир в этом плане ему подходит», — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на Radio Rai.

Португальский нападающий Криштиану Роналду является свободным агентом после разрыва контракта с английским клубом «Манчестер Юнайтед», который произошел из-за скандального интервью футболиста, где игрок раскритиковал работу руководства и главного тренера команды. Роналду заявил, что он не уважает своего наставника Эрика Тен Хага.

Сообщалось, что 37-летний футболист близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Наср». Для поддержания формы португалец в данный момент тренируется на базе «Реала».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он поучаствовал в 292 матчах команды, в которых отметился 311 забитыми мячами. В составе клуба он дважды становился чемпионом Испании и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Испании. Португалец является четырехкратным обладателем Лиги Чемпионов УЕФА и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Футбол,Карло Анчелотти,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители