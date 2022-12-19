Главный тренер «Реала» высказался о будущем Роналду

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем экс-нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду.
«Я не знаю, что Роналду будет делать в будущем. Он все еще хочет конкурировать на очень высоком уровне. Не думаю, что арабский мир в этом плане ему подходит», — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на Radio Rai.
Португальский нападающий Криштиану Роналду является свободным агентом после разрыва контракта с английским клубом «Манчестер Юнайтед», который произошел из-за скандального интервью футболиста, где игрок раскритиковал работу руководства и главного тренера команды. Роналду заявил, что он не уважает своего наставника Эрика Тен Хага.
Сообщалось, что 37-летний футболист близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Наср». Для поддержания формы португалец в данный момент тренируется на базе «Реала».
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он поучаствовал в 292 матчах команды, в которых отметился 311 забитыми мячами. В составе клуба он дважды становился чемпионом Испании и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Испании. Португалец является четырехкратным обладателем Лиги Чемпионов УЕФА и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.