Холанд высказался о соперничестве с Мбаппе

«Как и в случае с Роналду и Месси, которые подталкивали и мотивировали друг друга своими успехами, моё соперничество с Мбаппе может быть положительным моментом, однако я никогда не сравниваю себя ни с кем», – сказал Холанд в интервью Viaplay.