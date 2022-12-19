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28 минут назад

«ПСЖ» и «Ювентус» готовят громкий обмен игроками

Евро-футбол.Ру

Французский «ПСЖ» и туринский «Ювентус» планируют совершить громкий обмен футболистами. Об этом стало известно журналистам Fichajes.

«ПСЖ» и «Ювентус» готовят громкий обмен игроками
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Старая синьора» может отправить сербского нападающего в Париж, получив за него полузащитника Ренату Саншеша и денежную доплату. В туринском гранде португалец рассматривается в качестве замены Полю Погба, выбывшему из строя из-за травмы.

В текущем сезоне чемпионата Италии Влахович провел десять матчей, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

В свою очередь Саншеш записал себе в актив два гола в десяти поединках Лиги 1.

Футбол,Поль Погба,
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