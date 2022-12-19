«ПСЖ» и «Ювентус» готовят громкий обмен игроками

Французский «ПСЖ» и туринский «Ювентус» планируют совершить громкий обмен футболистами. Об этом стало известно журналистам Fichajes.

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«Старая синьора» может отправить сербского нападающего в Париж, получив за него полузащитника Ренату Саншеша и денежную доплату. В туринском гранде португалец рассматривается в качестве замены Полю Погба, выбывшему из строя из-за травмы.

В текущем сезоне чемпионата Италии Влахович провел десять матчей, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.