Месси вернулся в родной город после победы на чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вернулся в родной город Росарио после победы на чемпионате мира. Отметим, что вместе с форвардом в Росарио приехал полузащитник южноамериканской команды Анхель Ди Мария. Для него Росарио также является малой родиной.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В возрасте 13 лет Месси вместе с родителями переехал в Испанию, чтобы присоединиться к молодёжной команде «Барселоны». Месси забил два гола с игры в финале чемпионата мира в Катаре и реализовал один из ударов в серии послематчевых пенальти.