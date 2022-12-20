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34 минуты назад

Аленичев: «Месси заслужил кубок мира всей своей карьерой»

Евро-футбол.Ру

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал триумф национальной команды Аргентины на чемпионате мира – 2022.

Аленичев: «Месси заслужил кубок мира всей своей карьерой»
Фото: ТАССТАСС

«Лео заслужил трофей всей своей карьерой! Он завоевал титул в лучшем, наверное, финале чемпионата мира в истории!» - передает слова Аленичева «Спорт-экспресс».

В финале чемпионата мира Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В решающем противостоянии Месси забил два гола и реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

По итогам мундиаля Лионель был признан лучшим игроком турнира. Аргентинец сыграл семь матчей, забил семь голов и отдал три ассиста.

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