Месси признан «Звездой года в спорте»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал победителем в номинации за приз «Звезда года в спорте», вручаемый ежегодно «Би-би-си».

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Как отмечают в «Би-би-cи», эта награда приcуждаетcя cпортcмену, который «добилcя cамых заметных cпортивных уcпехов на мировой арене в течение года».

35-летний аргентинец получил данный приз впервые в карьере. Месси стал всего лишь пятым футболистом, получившим награду, введенную в 1960 году.

Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира — 2022 в Катаре. Форвард забил семь мячей по ходу мундиаля, в том числе дважды в финале.

В решающем матче ЧМ Аргентина победила Францию в серии пенальти. Месси был признан лучшим футболистом финала и всего турнира.