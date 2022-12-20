ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Месси признан "звездой года в спорте"

Газета.Ruиещё 2

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал победителем в номинации за приз «Звезда года в спорте», вручаемый ежегодно «Би-би-си».

Месси признан «Звездой года в спорте»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечают в «Би-би-cи», эта награда приcуждаетcя cпортcмену, который «добилcя cамых заметных cпортивных уcпехов на мировой арене в течение года».

35-летний аргентинец получил данный приз впервые в карьере. Месси стал всего лишь пятым футболистом, получившим награду, введенную в 1960 году.

Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира — 2022 в Катаре. Форвард забил семь мячей по ходу мундиаля, в том числе дважды в финале.

В решающем матче ЧМ Аргентина победила Францию в серии пенальти. Месси был признан лучшим футболистом финала и всего турнира.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заметила на шортах Лионеля Месси в финале чемпионата мира — 2022 знак «в поддержку России».

Футбол,Светлана Журова,Лионель Месси,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители