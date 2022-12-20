«Палмейрас» обсудит с «Зенитом» переход Клаудиньо

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» в течение недели проведет переговоры о переходе полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо, сообщает goal.com.
Как отмечает издание, руководство «Палмейраса» встретится с представителями игрока и российского клуба. Основная мотивация футболиста для того, чтобы покинуть Россию — запрет на участие российских клубов в еврокубках, хавбек хотел бы выступать в главных континентальных турнирах в Южной Америке. «Зенит» хочет выручить за трансфер 25 летнего хавбека от 15 до 17 миллионов евро в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Клаудиньо провел за «сине бело голубых» 19 матчей, в которых забил три гола и сделал восемь результативных передач. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.