ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

«Палмейрас» обсудит с «Зенитом» переход Клаудиньо — СМИ

Матч ТВ

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» в течение недели проведет переговоры о переходе полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо, сообщает goal.com.

«Палмейрас» обсудит с «Зенитом» переход Клаудиньо
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

Как отмечает издание, руководство «Палмейраса» встретится с представителями игрока и российского клуба. Основная мотивация футболиста для того, чтобы покинуть Россию — запрет на участие российских клубов в еврокубках, хавбек хотел бы выступать в главных континентальных турнирах в Южной Америке. «Зенит» хочет выручить за трансфер 25 летнего хавбека от 15 до 17 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел за «сине бело голубых» 19 матчей, в которых забил три гола и сделал восемь результативных передач. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

Футбол,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители