Осинькин сравнил манеру игры Мбаппе и Роналду

"Игра Мбаппе, несомненно, впечатляет, - сказал Осинькин. - По манере своей игры он близок не к [Лионелю] Месси, а к Роналду. В двух последних сезонах именно Мбаппе был лучшим игроком в клубном футболе. Это очень большой футболист".