Осинькин сравнил манеру игры Мбаппе и Роналду

Манера игры французского нападающего Килиана Мбаппе напоминает стиль пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальца Криштиану Роналду. Такое мнение во вторник высказал главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Игорь Осинькин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".
"Игра Мбаппе, несомненно, впечатляет, - сказал Осинькин. - По манере своей игры он близок не к [Лионелю] Месси, а к Роналду. В двух последних сезонах именно Мбаппе был лучшим игроком в клубном футболе. Это очень большой футболист".
Мбаппе 23 года, он является чемпионом мира 2018 года и финалистом мирового первенства 2022 года. На чемпионате мира в Катаре Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира (8 голов в 7 матчах).