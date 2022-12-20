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29 минут назад

Легионер «Зенита» захотел покинуть российский клуб

Lenta.ru

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо захотел покинуть российский клуб. Об этом сообщает Goal.

Легионер «Зенита» захотел покинуть российский клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25-летний легионер желает перейти в бразильский «Палмейрас» из-за отсутствия еврокубков. Отмечается, что клуб из Сан-Паулу уже ведет переговоры с петербуржцами. По информации источника, «Зенит» требует за Клаудиньо от 15 до 17 миллионов евро.

Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Его контракт с командой рассчитан до июня 2027 года.

28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России пропустила чемпионат мира-2022.

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